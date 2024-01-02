İsrail gazetesi Haaretz’ten çarpıcı analiz: Psikiyatristler ülkeyi terk ediyor!

İsrail basını, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra İsrail'de ruh sağlığı sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve ağır iş yükü nedeniyle çok sayıda psikiyatristin ülkeden ayrılarak İngiltere'ye gittiğini yazdı. Haaretz gazetesinin haberine göre, kamu hastanelerinde çalışan onlarca psikiyatrist, yakın zamanda İsrail'den ayrılarak İngiltere'ye göç etti. Ruh sağlığı sisteminin gerçek bir problemle karşı karşıya kaldığı İsrail'de psikiyatristlerin göç dalgası, ülkede ruh sağlığı desteğine yönelik talebin arttığı bir dönemde geldi.

Psikiyatristlerin göç planları, Gazze'ye saldırıların başlamasından önce, hükümetin yürürlüğe koymak istediği, muhalefetin "darbe" olarak nitelediği tartışmalı yargı reformuna karşı başladı. Gazze'ye yönelik saldırıların psikiyatristlerin planlarını askıya almasına sebep olmasına rağmen son aylarda kamuda çalışan psikiyatristler İngiltere'de tıp sektöründe çalışmak için gerekli lisans sınavlarına giriyor.