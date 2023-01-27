Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail, Gazze sınırındaki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti
Giriş Tarihi: 27.1.2023 19:44

İsrail, Gazze sınırındaki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti

İsrail ordusu, Gazze sınırındaki tel örgülerin yakınında gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası atarak müdahale etti.

AA
İsrail, Gazze sınırındaki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti

Onlarca Filistinli, İsrail askerlerinin dün Cenin ve Doğu Kudüs'te 10 Filistinliyi öldürmesini protesto etmek için Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı ile İsrail'i birbirinden ayıran tel örgülerin yakınında toplandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası attı. Olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinlinin, Doğu Kudüs'ün Ram bölgesinde de 1 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail, Gazze sınırındaki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA