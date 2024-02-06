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Haberler Dünya Haberleri İsrail Gazze'de Aksa Üniversitesinin binalarını bombaladı
Giriş Tarihi: 6.2.2024 16:48

İsrail Gazze'de Aksa Üniversitesinin binalarını bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yer alan Aksa Üniversitesinin binalarını yıktığı ve yerleşkeye sığınan vatandaşlara ateş açtığı belirtildi.

AA
İsrail Gazze’de Aksa Üniversitesinin binalarını bombaladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Gazze kentinin batı kesimine girerek Aksa Üniversitesine ait 2 binayı bombalayarak yerle bir etti.

İsrail güçleri, surlarını askeri iş makineleriyle yıkarak girdiği yerleşkeye sığınan vatandaşlara da ateş açtı ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.

Kampüste İsrail güçlerinin saldırısına maruz kalan vatandaşlar arasında can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Aksa Üniversitesi binasının çevresine yönelik de topçu atışlarını sürdürüyor.

Görgü tanıkları, Han Yunus'ta devam eden saldırılar sebebiyle bölgedeki binaların çoğunda büyük hasar oluştuğunu aktardı.

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İsrail Gazze'de Aksa Üniversitesinin binalarını bombaladı
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