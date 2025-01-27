İsrail, Gazze’de ateşkesi ihlal etti: 2 şehit, 20 yaralı

Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistin hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Gazze'de, soğuk havaya rağmen on binlerce Filistinli, ateşkes anlaşması kapsamında evlerine dönebilmek için Netzarim Koridoru'nun açılmasını bekliyor. Ancak İsrail'in saldırıları da devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında açılan ateşte Filistinli bir genç hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Refah kentinin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda ise bir Filistinli İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak katledildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeyi bekleyen Filistinlilere ateş açası sonucu da biri çocuk 5 Filistinli yaralandı. Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı semalarında uçan bir İsrail İHA'sı, Filistinli Ahmed el-Haşşaş'ın cenaze törenine katılanların üzerine bomba bıraktı. Bomba patlamazken, yaşanan panik nedeniyle cenazeye katılanların çoğu mezarlığı terk etmek zorunda kaldı. Bu arada Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında öngörülen sürede işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun ülkenin güneyinde Lübnan vatandaşları ve askerlerine saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu saldırılarda askerlerin de aralarında olduğu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 124 kişinin yaralandığı ifade edildi.