İsrail, Gazze’de bir okulu hedef aldı: En az 56 ölü

Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Merkezi Eğitim Müdürlüğü ile Halid bin Velid Okulu çevresini fosfor ve sis bombalarıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun, obüslerle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusu ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombalaması, savaş uçaklarıyla Nusayrat ve Bureyc Mülteci Kampları ile Deyr el-Belah'ta evleri hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki Man bölgesinde de İsrail güçleri, Davet Camii ile çok sayıda evi bombaladı.