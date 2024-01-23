İşgalci İsrail, Gazze’de en ağır kaybını yaşadı: 21 asker öldü

ÇATIŞMALARA 2 AY ARA VERİLMESİNİ TEKLİF ETTİĞİ İDDİASI



İki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara 2 aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 108 gündür devam ederken, iki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara 2 aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti. Adı açıklanmayan yetkililer, İsrail Savaş Kabinesi'nin söz konusu teklifi on gün önce onayladığını ifade ederek, teklifin çok aşamalı olduğunu belirtti. Yetkililer, ilk aşamanın kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan esirlerin serbest bırakılmasını, diğer aşamaların ise kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin serbest bırakılmasını ve esirlerin cesetlerinin iade edilmesini içerdiğini ifade etti.