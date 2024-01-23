İşgalci İsrail, Gazze’de en ağır kaybını yaşadı: 21 asker öldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtti.
Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etti.
İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü ve şu ana kadar 10'nun isimlerinin açıklandığını kaydetti.
Hamas'tan saldırı... İsrail 21 askerinin daha öldüğünü duyurdu | Video
ÖLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI ARTIYOR
Hagari, söz konusu binalarda meydana gelen patlamanın İsrail güçlerince yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığının tahmin edildiğini aktardı. İsrail ordusu, henüz rakamları güncellemese de kara saldırısının başladığı 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221'e yükseldi. 7 Ekim'den bu yana Lübnan sınırı ve Batı Şeria'daki çatışmalarda dahil öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556'ya çıktı.
İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NDAN "DAYANILMAZ DERECE ZOR BİR SABAH" AÇIKLAMASI
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtti. Herzog, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Gazze'de yaşanan çatışmaların son derece zorlu olduğunu belirten Herzog, öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.
Herzog, 21 askerin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" dile getirerek birlik çağrısı yaptı.
SAVUNMA BAKANI GALLANT'TAN "ZOR VE ACI VERİCİ BİR SABAH" AÇIKLAMASI
Savunma Bakanı Yoav Gallant da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Gazze'den gelen haber nedeniyle bu sabahın kendileri için "zor ve acı verici" olduğunu söyleyen Gallant, öldürülen askerlerin ailelerine ve yakınlarına taziyetlerini iletti.
Gallant, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarının İsrail'in "gelecek on yıllar boyunca geleceğini belirleyeceğini" ileri sürdü.
ÇATIŞMALARA 2 AY ARA VERİLMESİNİ TEKLİF ETTİĞİ İDDİASI
İki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara 2 aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 108 gündür devam ederken, iki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara 2 aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti. Adı açıklanmayan yetkililer, İsrail Savaş Kabinesi'nin söz konusu teklifi on gün önce onayladığını ifade ederek, teklifin çok aşamalı olduğunu belirtti. Yetkililer, ilk aşamanın kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan esirlerin serbest bırakılmasını, diğer aşamaların ise kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin serbest bırakılmasını ve esirlerin cesetlerinin iade edilmesini içerdiğini ifade etti.
FİLİSTİNLİLER GAZZE'NİN KUZEYİNE DÖNEBİLECEK
İsrail ve Hamas'ın her bir İsrailli esir karşılığında kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağını ve ardından bu mahkumların isimleri konusunda müzakerelerin yapılacağını söyleyen yetkililer, teklifin Filistinli sivillerin kademeli olarak Gazze şehrine ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmesine izin verilmesini de içerdiğini açıkladı.
İSRAİL, HAMAS'TAN YANIT BEKLİYOR
Söz konusu teklifin çatışmaları sona erdirmediğine dikkat çeken yetkililer, teklif kapsamında İsrail hapishanelerindeki 6 bin Filistinli mahkumun tamamının da serbest bırakılmayacağını vurguladı. İsrailli yetkililer, Hamas'tan yanıt beklediklerini ve teklifin kabul edilmesi konusunda iyimser olduklarını belirtti.
Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde İsrail'in çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Hamas'a sunduğu en uzun ateşkes dönemi olarak kayıtlara geçecek.
GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ İNSANİ ARA 1 ARALIK'TA SONA ERMİŞTİ
İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım'da başlayan 4 günlük insani ara iki kez uzatılmasının ardından 1 Aralık'ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas Gazze Şeridi'nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 130 İsrailli esir bulunurken, 27 esirin ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.