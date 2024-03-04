İsrail, Gazze’de yerleşim yerlerine saldırdı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları, kuzeyde yer alan Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun semtinde 4 evi bombaladı, Es-Sabra ve Er-Rimal semtlerinde de bazı evler topçu atışlarıyla hedef alındı. Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Beyt Lahya beldesinde 2 evin vurulduğu ve yaralananların Cibalya'daki Kemal Advan Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 2 evi bombaladı. Saldırıda ölenlerin olduğu, yaralıların ise Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.