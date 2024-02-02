İsrail Gazze’yi enkaz yığınına çevirdi! Korkunç yıkımı bu sözlerle anlattılar

İsrail ordusu, büyük ölçüde geri çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeybatı bölgesi ve Gazze kentinde geride büyük bir yıkım bıraktı. Yüzlerce evin yıkıldığı, ayakta kalanlarda ise büyük tahribatın olduğu bölgeler adeta hayalet kenti andırıyor. Birçok binanın yerle bir olduğu, çok sayıda konutun da ağır hasar aldığı bölgede yıkılan gökdelen ve binalar büyük moloz yığınları oluşturmuş durumda.

Hükümet kurumlarının yer aldığı Şati Mülteci Kampı çevresindeki El-Makusi bölgesinde yıkılan gökdelenlerin oluşturduğu büyük moloz yığınları saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor. Ayrıca bölgedeki camilerin de yerle bir edildiği, aynı yerde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir sağlık merkezinin de tamamen yok edildiği belgelendi.