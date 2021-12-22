İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 15 kişinin, Doğu Kudüs'ün Hizma beldesinde de 3 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Hizma beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, beldenin giriş ve çıkışlarını da hala kontrol altında tutuyor.

EVLERE SIK SIK BASKIN DÜZENLİYORLAR



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.