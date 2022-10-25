İsrail güçleri 6 Filistinliyi daha öldürdü

İşgalcı İsrail güçlerinin Filistin topraklarına yönelik son zamanlarda artan saldırılarında 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. Filistin'in Batı Şeria'ya bağlı Nablus kenti ve Nebi Salih beldesinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 6 Filistinli şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği askeri operasyonda 6 Filistinlinin öldürülmesine karşılık "direnişin durmayacağını" belirterek, İsrail'e "ortak yanıt verilmesi" çağrısında bulundu.