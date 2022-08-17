İsrail güçleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir mülteci kampına düzenlediği baskında biri çocuk 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve bir evin çevresini kuşattı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANDI

Baskında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, olaylar sırasında gerçek ve kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

3 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Balata Mülteci Kampı'nda biri çocuk 3 Filistinlinin gerçek merminin bedenlerinin alt kısmına isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

1600 BASKIN

Açıklamada, çocuk yaralının Rafidiye Hastanesine sevk edildiği kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.