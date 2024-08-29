İsrail güçleri, Batı Şeria’da camiye baskın düzenledi: 5 Filistinli öldü

İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarına devam ederken, Batı Şeria'da da operasyonlarını genişletiyor. Bölgede baskın ve saldırılarını yoğunlaştıra İsrail güçleri burada da sivilleri hedef alıyor.

5 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerleri, camideki 5 Filistinliyi vurarak öldürdü.

İsrail ordusu ise öldürülen Filistinlilerden birinin Tulkarem Taburu komutanı Ebu Shuja'a olarak bilinen Muhammed Cabir olduğunu, 5 Filistinlinin de silah taşıdığını ve camide saklandığını iddia etti.