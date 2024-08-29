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Giriş Tarihi: 29.8.2024 09:48

İsrail güçleri, Batı Şeria'da camiye baskın düzenledi: 5 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nde masum sivilleri katleden İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir camiye baskın düzenledi, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İHA
İsrail güçleri, Batı Şeria’da camiye baskın düzenledi: 5 Filistinli öldü

İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarına devam ederken, Batı Şeria'da da operasyonlarını genişletiyor. Bölgede baskın ve saldırılarını yoğunlaştıra İsrail güçleri burada da sivilleri hedef alıyor.

5 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerleri, camideki 5 Filistinliyi vurarak öldürdü.

İsrail ordusu ise öldürülen Filistinlilerden birinin Tulkarem Taburu komutanı Ebu Shuja'a olarak bilinen Muhammed Cabir olduğunu, 5 Filistinlinin de silah taşıdığını ve camide saklandığını iddia etti.

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İsrail güçleri, Batı Şeria'da camiye baskın düzenledi: 5 Filistinli öldü
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