İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü’nü serbest bıraktı

İsrail polisi sabah evine baskın düzenleyerek Batı Kudüs'teki Meskubiyye Polis Merkezi'ne götürdüğü Kisvani'yi saatler sonra serbest bıraktı.
Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Kisvani'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evine baskın düzenlediği belirtilmişti.
Açıklamada, baskında Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Kisvani'nin gözaltına alındığı ve evindeki bilgisayar, bazı belgelerle elektronik eşyalara el konulduğu kaydedilmişti.
Olaya ilişkin İsrail polisinden açıklama yapılmadı.