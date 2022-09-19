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Giriş Tarihi: 19.9.2022 16:24

İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nü serbest bıraktı

AA
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü’nü serbest bıraktı

İsrail güçlerince bu sabah gözaltına alınan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani serbest bırakıldı.

İsrail polisi sabah evine baskın düzenleyerek Batı Kudüs'teki Meskubiyye Polis Merkezi'ne götürdüğü Kisvani'yi saatler sonra serbest bıraktı.

Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Kisvani'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evine baskın düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, baskında Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Kisvani'nin gözaltına alındığı ve evindeki bilgisayar, bazı belgelerle elektronik eşyalara el konulduğu kaydedilmişti.

Olaya ilişkin İsrail polisinden açıklama yapılmadı.

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İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nü serbest bıraktı
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