İsrail güçleri yine bir çocuk öldürdü

Son günlerde İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik yoğun ve organize saldırılarındaki artış dikkat çekiyor. Önceki gün İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında gerçek mermiyle vurulan Muhammed Nidal (15) isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Baskında 2 genç ise yaralandı. Böylece 2023'ün başından İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 68'e yükseldi. Öte yandan Filistin, Huvvara beldesinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar sebebiyle gözaltına alınan 7 yerleşimcinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, 'Saldırgan yerleşimcilerin serbest kalması İsrail yargısının işgalin parçası olduğunun kanıtı' dedi.