İsrail güçleri zulme ara vermiyor! 2 Filistinliyi öldürdüler

Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktığı bilgisi verilen açıklamada, bazı Filistinlilerin isabet aldığı kaydedildi. Açıklamada ölü sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca gece saatlerinde Batı Şeria'nın Vadi Siman beldesine düzenlenen bir diğer baskında Filistinli direnişçi gruplarına mensup olduğundan şüphelenilen bir Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı. İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve baskınlarında yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 Filistinli öldürüldü.