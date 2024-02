İsrail güvenlik değil daha fazla toprak peşinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkes konusunda hevesli gözükmediğini, daha fazla toprak peşinde olduğunu söyledi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Fidan, özetle şunları söyledi:(ABD'den F-16 alımı) İsveç'le ilgili yasayı TBMM'den geçirir geçirmez (ABD Başkanı) Biden, kongreye bir mektup yazdı. Cumhurbaşkanımız onaylayınca da onlar da hemen eşzamanlı olarak kongreye bildirdiler. Gönderdikten sonra iki hafta süren bir bekleme süreci var. O süreçten sonra yürürlükte oluyor. Önümüzdeki cumartesi bu iki haftalık süreç tamamlanacak.(F-35 projesine dönüş) Bu yeteneği alma karşılığında, başka yeteneklerimizden vazgeçmemiz, başka politikalara adapte etmemiz gibi bir şart olursa, bu şartlar hiçbir şekilde uzlaştırılamaz olursa, o zaman başka alternatifleri aramaya devam edeceğiz.(Putin'in ziyareti) Önceden planlanmış bir ziyaret. Bu ziyarette bazı konuları tekrar görüşme imkanı olacak. Rusya'nın da etkin olduğu Fırat'ın batısındaki bölgelerde başta Münbiç ve Tel Rıfat olmak üzere PKK'ya göz yumulmaması önemli. Rusya tarafından verilmiş ama tutulmayan sözler var. Canımızı sıkan bir konu ve her görüşmede sürekli gündeme getiriyoruz.(Gazze'deki gelişmeler) İsrail kendisine ve dünya kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçtiği zaman, kendini güvende hissedecek. İsrail güvenlik peşinde değil, daha fazla toprak peşinde. 1967 sınırlarını kabul edip, Filistinlilere kendi devletini verdiği gün, İsrail güvende olacak.(ABD'nin İran destekli gruplara saldırıları) Kontrollü bir gerginlik politikası ile devam ettiğini görüyoruz. Burada "ateşle oynamak" dediğimiz tabir devreye giriyor. O ateş her an yangına dönüşebilir. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz.(Mısır'la ilişkiler) İHA ve diğer teknolojilerin sağlanması konusunda mutabakatımız var. Mısır'la ilişkileri normalleştirdikçe Libya politikalarında olumlu yansımaları oldu. Akdeniz'in güvenliği konusunda da Mısır ile işbirliği içerisinde olmamız gerek.