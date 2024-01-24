İsrail Han Yunus’taki iki hastanenin çevresini hedef alıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Han Yunus'ta Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesi çevresini yoğun bir şekilde hedef aldığını söyledi.

Kudra, "İsrail insansız hava araçları, iki hastanenin avlusuna ve binalarına yoğun bir şekilde ateş açıyor. İşgal güçleri de bu iki hastaneye giden yolları keserek ambulansların hareket etmesini engelliyor." dedi.

Hastanelerde bulunan yüzlerce sağlık ekibi ve hastaların hayatının ciddi tehlikede olduğunu belirten Kudra, iki hastanenin de tedavi kapasitelerinin zayıf olduğunu, İsrail güçlerinin tıbbi yardım, gıda ve yakıtın hastanelere ulaşmasını engellediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzey bölgelerindeki hastanelere yaptığının aynısını güneydeki hastanelere yapmasından endişe duyduğunu birçok kez belirtmişti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin önce çevrelerini bombalamış sonra doğrudan hedef almış, kuşatmış, baskın düzenlemiş ve sağlık personeli ile hastaları alıkoymuştu.

İsrail ordusu, 110 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 150 sağlık kuruluşun hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 112 ambulansı kullanılamaz hale getirdi ve 337 sağlık çalışanını öldürdü.

İsrail güçleri hafta başından bu yana, Han Yunus kentini ve oradaki hastanelerin çevrelerini yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alırken, kentin güney ve batı bölgelerinde karadan işgalini sürdürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.