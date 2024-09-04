İsrail hapishanelerinde işkence gören mahkumlara Hamas’tan tepki

Hamas, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerin durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Filistinli esirler arasında bulaşıcı hastalıkların artmasının, oradaki işkence, tacizin varlığının ve ortam şartlarının bir felaket olduğunun delilidir" ifadeleri yer aldı.

Hapishaneler idaresinin Filistinlilerin avukatlarıyla görüşmesinin engellendiği belirtilen açıklamada, tutukluların tüm hukuk ve kanunlarda garanti altına alınan en basit insani haklarından dahi mahrum edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Tutukluların maruz kaldığı işkence, ziyaretlerin engellenmesi, yeme, içme ve uykudan mahrum bırakılma, kasıtlı tıbbi ihmal, tecrit ve baskılar, birçoğunun ölümüyle (şehadet) sonuçlanması, işgal hükümetinin onlara karşı planlı bir öldürme olan bir politika izlediğini göstermektedir" denildi.

Hamas, insan haklarıyla ilgilenen tüm uluslararası örgütlerden, İsrail hapishanelerindeki işkencelere maruz kalan Filistinlilere karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.