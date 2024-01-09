İsrail Hizbullah komutanının cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınına hava saldırısı düzenledi

Cenaze törenini takip eden AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Törenin yapılacağı alanda yoğun şekilde İsrail İHA'larının sesleri duyulmaya devam ediyor.

İsrail dün Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmüştü.