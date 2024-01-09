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Haberler Dünya Haberleri İsrail Hizbullah komutanının cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınına hava saldırısı düzenledi
Giriş Tarihi: 9.1.2024 14:41 Son Güncelleme: 9.1.2024 14:51

İsrail Hizbullah komutanının cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınına hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde dün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

AA
İsrail Hizbullah komutanının cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınına hava saldırısı düzenledi

Cenaze törenini takip eden AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Hizbullah komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Törenin yapılacağı alanda yoğun şekilde İsrail İHA'larının sesleri duyulmaya devam ediyor.

İsrail dün Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmüştü.

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İsrail Hizbullah komutanının cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınına hava saldırısı düzenledi
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