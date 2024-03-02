İsrail Hizbullah’a saldırdı!

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insanız hava aracı (İHA), sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.

Hizbullah da yaptığı açıklamada, saldırıda mensupları Ali Abdulnebi Kasım, Mustafa Hüseyin Selman ve Mahmud Ali Gabris'in öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e ait kuzeydeki Liman yerleşim birimine yönelik kamikaze İHA ile saldırı düzenlendiğini de kaydetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 226 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.