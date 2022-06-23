İsrail ile ilişkilerde yeni adım: Büyükelçiler geri dönecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. İki bakan kritik zirve sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu "Bu ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum" dedi. Çavuşoğlu, İsrail ile Türk dışişleri arasındaki ikili siyasi ve bölgesel istişarelerin önem taşıdığını belirterek, "Diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" dedi. Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığının teyit edildiğini belirterek "Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri devam ettireceğiz.Dışişleri bakanlıklarımız arasında ikili siyasi ve bölgesel istişareler önem taşıyor" dedi. Çavuşoğlu, İsrail ile güvenlik konusunda işbirliği içinde olduklarını belirterek şunları kaydetti: "Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Sayın Lapid ile yakın temas halindeydik. Kurumlarımız arasında istihbarat paylaşımı sürekli gerçekleşti. Güvenlik kurumlarımız yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdürüyorlar. Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz." Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss ile de Ankara'da bir araya geldi.MECLİS'TE gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi için oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin, "İstanbul'da bir harekât merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği var" dedi. Akar, önümüzdeki günlerde somut ve olumlu adımlar atılmasını beklediklerini söyledi.