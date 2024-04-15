İsrail, İran’ın saldırısına karşılık verme konusunda anlaşamadı

İsrail Kanal 12 Televizyonu, İsrail Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği ve İran'a verilecek yanıtın değerlendirildiği toplantıyla ilgili bilgi paylaştı.

Haberde, toplantıda İran'a karşılık verilmesinin gerekliliği konusunda mutabakat sağlandığı ancak, ABD ve uluslararası camianın baskılarını da göz ardı etmeden bunun nasıl ve ne zaman olacağı konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un 13 Nisan'da İran'ın saldırısına hemen karşılık verilmesini önerdiği ancak bu teklifin reddedildiği aktarıldı.

Savaş Kabinesi içinde, misillemeye "kısa, hızlı ve göze göz dişe diş karşılık verilmesi" gerektiğini düşünenler ile "bekleyip, iyi bir plan yapıp güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini düşünenler" olarak iki ayrı grubun oluştuğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın daha önceki haberinde "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçildiği" iddia edilmişti.