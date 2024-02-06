İsrail işgal altındaki Gazze’de 10 bin hastanın hayatıyla oynuyor

Hastanede yoğun bakım, anestezi ve ameliyat ilaçları dahil tıbbi malzemelerin tükenmekte olduğu kaydedildi.

Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle hastanedeki jeneratörlerin 4 gün içinde duracağı bildirilen açıklamada, İsrail güçlerinin ambulansların hareketini de engellediği aktarıldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bir süredir yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, kentteki Nasır Hastanesi'ni de iki haftadır kuşatma altında tutuyor.