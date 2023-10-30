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Giriş Tarihi: 31.10.2023

İsrail kana doymuyor: 301 Filistinli daha katledildi

DIŞ HABERLER
İsrail kana doymuyor: 301 Filistinli daha katledildi
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını bildirdi. Saldırılarda 200 bini aşkın konut bombalandı. 12 hastane ile 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. 80 hükümet binası, 47 cami, 3 kilise ve 203 okul hedef alındı. İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'de tamamen yıkılan konut sayısı 32 bin oldu. Katliamlarda 24'üncü gün geride kaldı. İşgal kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde önceki gece 600 hedefi vurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldiğini açıkladı. Ölenlerin 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 236'sı kadın. Batı Şeria'da da yılın başından bu yana ölü sayısı 329 kişiye yükseldi.
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İsrail kana doymuyor: 301 Filistinli daha katledildi
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