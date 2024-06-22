İsrail katliamı gece boyu sürdü: Acı bilanço yükseliyor

İsrail ordusuna ait askeri helikopterler de Zeytun Mahallesindeki Filistinlilere ait birçok eve yoğun şekilde ateş açtı.

Sağlık ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 653 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.