İsrail katliamının acı yüzü! Filistinli çocuktan geriye bir deri bir kemik fotoğrafları kaldı

AA muhabirine konuşan Yezen'in babası Şerif el-Kefarne, saldırılarla birlikte önce Cibaliya Mülteci Kampı'na oradan Deyr el-Belah'a, sonra da Refah'a göç ettiklerini söyledi. Savaş öncesinde oğlu Yezen'in bakımıyla ve tedavisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen baba, "Saldırıların başlaması ve yetersiz beslenme sonucu oğlumun sağlık durumu kötüleşti, onu hastaneye naklettik ve orada oksijen tüpüne bağlı olarak, serumlarla hayatta kalmaya çalıştı." dedi.

Eşi ve 3 çocuğuyla Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir okulda yaşadıklarını kaydeden baba, çocuklarına sağlıklı yiyecek temin edemediğini aktardı. Gazze'de her gün açlıktan çocukların öldüğünü söyleyen baba Kefarne, dünyaya "Bizi görün, Gazze'deki çocukların halini görün!" diye seslendi.