İsrail konteyner ev girişine izin vermiyor

İsrail yönetimi, 15 aylık saldırılar nedeniyle ağır yıkımın olduğu Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen konteyner evlerin girişini engellemeyi sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle ağır yıkımın olduğu Gazze'de Filistinliler içinde durabilecekleri bir evleri kalmaması nedeniyle derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Öte yandan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de enkaz altından çıkarıldı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48 bin 284'e yükseldi.