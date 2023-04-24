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Giriş Tarihi: 24.4.2023 12:08 Son Güncelleme: 24.4.2023 12:09

İsrail koruması altında Mescid-i Aksa'ya yeni baskın!

İsrail güçlerinin koruyup destek verdiği fanatik Yahudilerin kutsal mekanlara saygısızlığı bitmiyor. Son olarak Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi’ni bastı, İsrail polisi ise mescidin elektrik tesisatını söktü.

AA
İsrail koruması altında Mescid-i Aksa’ya yeni baskın!

İsrail güçlerinin koruması altındaki bir grup fanatik Yahudi yerleşimci 13 gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sabah saatlerinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Rahmet Kapısı Mescidi'ndeki elektrik tesisatının "nefret ifade edecek şekilde" İsrail polisi tarafından söküldüğü aktarılan açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve özellikle Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlalleri ve saldırıları Allah'ın izniyle amacına ulaşamayacak." ifadelerine yer verildi.

MESCİD-İ AKSA BASKINI

Yahudi yerleşimciler son olarak 10 Nisan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya sıklıkla baskınlar düzenlerken, Filistinliler de ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Nisan'da fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı almıştı. Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya sık sık baskınlar düzenliyor.

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İsrail koruması altında Mescid-i Aksa'ya yeni baskın!
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