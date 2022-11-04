İsrail kuvvetleri Gazze’yi vurdu: Mülteci kampları da hedef alındı

Gazze Şeridi'nde gece saatlerinde patlama sesleri yükseldi. Gazze güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne füze saldırısı düzenledi.

Çok sayıda noktanın hedef alındığı saldırıda, Maghazi mülteci kampı da 10'dan fazla füzeyle vuruldu. Savaş uçakları ayrıca, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan AlBatran askeri bölgesini ve Bureij mülteci kampını da hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.