İsrail lobisinden ABD itirafı: Beyaz saray kirli lobinin esiri olmuş...

Siyonist İsrail'e her koşulda sınırsız destek veren ABD'nin düştüğü acziyet bir kez daha ortaya çıkarıldı. The Grayzone isimli bağımsız yayın kuruluşu, basına kapalı şekilde düzenlenen 2025 AIPAC Kongre Zirvesi'nin ses kayıtlarına ulaştı.

Ses kayıtlarına göre Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi'nin (AIPAC) Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Elliott Brandt, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri üzerinde "etkili olduğunu", bu sayede bu kişilerin "İsrail'in çıkarlarını savunduğunu" ifade etti.

İSRAİL YANLISI İSİMLER

Brandt, ses kaydında, Ratcliffe, Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz gibi isimlerin Kongre'deki görev yıllarından bu yana AIPAC tarafından desteklendiğini ve bu ilişkilerin üzerindeki "etkisi" sayesinde AIPAC'in stratejik bilgilere ulaşabildiğini ileri sürdü. Yıllar içerisinde Kongre'de kurduğu ilişkiler sayesinde ABD güvenlik bürokrasisine "İsrail yanlısı isimler" kazandırdığını ifade eden Brandt, bu kişilerin seçim kampanyalarının fonlanmasında "İsrail yanlısı bağışçılara sırtlarını yasladıkları" ve AIPAC ile düzenli iletişim içinde olduklarını söyledi. Brandt, CIA Direktörü ile de uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olduklarını belirtti.