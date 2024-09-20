İsrail Lübnan’a hava saldırılarını sürdürüyor

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırılarında ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel ve Kefr Kila bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarında can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. Saldırılara ilişkin Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonucu İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden gerilim daha da tırmanmıştı. İsrail ordusu, dün de Lübnan'ın güneyindeki bölgelere 2 ayrı "geniş çaplı" hava saldırıları düzenlemişti.