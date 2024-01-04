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Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:12

İsrail medyası açıkladı! İşte Salih el-Aruri suikastının perde arkası: 6 güdümlü füzeyle...

İsrail gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik suikastın silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) değil İsrail'e ait savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini ve saldırıda 6 güdümlü füze kullanıldığını yazdı.

AA
İsrail medyası açıkladı! İşte Salih el-Aruri suikastının perde arkası: 6 güdümlü füzeyle...

Yedioth Ahronoth gazetesi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 Ocak'ta Aruri ile 6 kişinin öldürüldüğü suikasta ilişkin detayları paylaştı. Adı açıklanmayan Lübnanlı güvenlik yetkilisine dayandırılan haberde, Aruri'nin daha önce basına yansıdığı şekliyle SİHA ile değil savaş uçağından atılan füzelerle öldürüldüğü belirtildi.

Savaş uçağının 6 güdümlü füze ateşlediği, bunlardan ikisiyle binadaki Hamas toplantı odasının doğrudan vurulduğu bildirildi.

FÜZELER 100 KG AĞIRLIĞINDAYMIŞ

Bu füzelerin İsrail savaş uçaklarınca kullanıldığının altını çizen yetkili, her birinin 100 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta İsrail tarafından düzenlenen saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü. Tel Aviv yönetimi, resmi olarak saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmedi.

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İsrail medyası açıkladı! İşte Salih el-Aruri suikastının perde arkası: 6 güdümlü füzeyle...
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