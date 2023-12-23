İsrail medyası: Kara harekâtı sona eriyor

78 gündür Gazze'ye ölüm yağdıran işgalci İsrail ordusu, 3. aşamaya geçmeye hazırlanıyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Operasyonel başarılara göre, İsrail ordusu önümüzdeki haftalarda Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor" denildi. İsrailli yetkililerin, "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'ndeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor" dediği kaydedildi. Haberde ayrıca, İsrail ordusunun güney bölgesinde ilerlemekte büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu paylaşıldı.