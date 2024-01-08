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Haberler Dünya Haberleri İsrail Miras Bakanı Eliyahu, saldırılarda evlerinden olan Gazzelilerle dalga geçti
Giriş Tarihi: 8.1.2024 19:50

İsrail Miras Bakanı Eliyahu, saldırılarda evlerinden olan Gazzelilerle dalga geçti

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar sonucu evlerini kaybeden ve yerlerinden olan Gazzelilerle alay etti.

AA
İsrail Miras Bakanı Eliyahu, saldırılarda evlerinden olan Gazzelilerle dalga geçti

İsrail'de televizyon kanalına konuşan Eliyahu, bir sunucunun, "Gazze nüfusunun nakledilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşimlerini destekleyip desteklemediğine" ilişkin sorusunu yanıtladı.

Eliyahu, "Bahsettiğimizin kesinlikle (Gazzelilerin) nakledilmesi olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Biz konutlarını iyileştirmek isteyen Gazzelilerden bahsediyoruz." demesi üzerine sunucular bakanın cevabına gülerek tepki verdi.

Aslında önerdiklerinin bu koşullarda yaşamak istemeyen Gazzeliler için "gönüllü göç" olduğunu dile getiren Eliyahu, "nakledilmenin" kesinlikle uygulanması gerektiğini savundu.

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İsrail Miras Bakanı Eliyahu, saldırılarda evlerinden olan Gazzelilerle dalga geçti
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