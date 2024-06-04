İsrail mülteci kamplarına saldırdı: 11 ölü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, savaş uçakları ve topçu atışları eşliğinde El-Bureyc Mülteci Kampı'na karadan giriş yapmaya çalışıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Hava saldırılarının "Hamas'a ait hedeflere yoğunlaştığı" iddia edilen açıklamada, eşzamanlı olarak İsrail ordusunun istihbari talimatlar ışığında karadan Bureyc'de "hassas operasyon" gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Bureyc'e girişle eşzamanlı şekilde hava saldırıları ve topçu atışları da gerçekleştiriyor.

Bureyc yakınlarındaki El-Megazi Mülteci Kampı da uzun süre İsrail topçularının yoğun bombardımanına maruz kaldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, İsrail ordusunun, El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralılar ise El-Avde Hastanesi'ne nakledildi.

El-Bureyc Mülteci Kampı'na girmeye çalışan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinli silahlı direniş güçlerinin mukavemetiyle karşılaştı.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİ YENİDEN GÖÇ YOLUNDA

Öte yandan İsrail saldırılarının aralıksız şekilde sürdüğü El-Bureyc Mülteci Kampı'ndan yoğun duman ve sis yükselirken, yüzlerce Filistinlinin bölgeden Nusayrat Mülteci Kampı'na ve Deyr el-Belah'a göç ettiği aktarıldı.

El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırılara ilişkin sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, ölen küçük oğlunu kucağına alan Filistinli bir babanın "Hasan Asel, şehit oldu, Hassun Asel şehit oldu.." şeklindeki haykırışları yürekleri parçaladı.

İsrail savaş uçaklarının, gece boyu düzenlediği saldırılarda, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadğı 5 binayı vurduğu bildirilmişti.