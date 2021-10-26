İsrail, Müslüman mezarlarını yıkıyor

İSRAİL
işgal altında tuttuğu Batı Şeria
'da yer alan Müslüman mezarlığını parka dönüştürmek için yıkıma başladı. Mescid-i Aksa
'nın doğu surlarının dibinde yer alan mezarlığa iş makineleri ile girildi. Duruma tepki gösteren Filistinliler, İsrail güçlerince uzaklaştırıldı. Saldırıya karşı direnen Filistinli anne o anları A Haber
'e anlattı. Umma Alaa, "İsrail güçleri burada mezarlığı tahrip ediyor. Erkeklerin içeri girmesine izin vermiyor. Mezarları kazıyorlar. Oğlunun mezarını bekleyen kadını oradan çıkardılar. Bu mezarlık 1964'ten beri burada. Burada çok farklı coğrafyadan insanların mezarlıkları var. İsrail bu mezarlıkların üzerine bir müze ve park yapmayı planlıyor" dedi.