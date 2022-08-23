İsrail öldürmeye ve yıkmaya devam ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 2 Hamas yöneticisinin de bulunduğu 8 Filistinliyi gözaltına aldı. Öte yandan İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta Nablus kentine düzenlediği baskında gerçek mermiyle vurularak yaralanan Muhammed el-Arayişi hayatını kaybetti. Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıca, İsrail ordusu Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 9 evi yıktı. İsrail'de önde gelen iki Ultra Ortodoks haham olan Chaim Kanievsky ve Aharon Shteinman'ın torununun Filistinlilere yönelik terör eyleminde kullanmak için patlayıcı imal ettiği ortaya çıktı.