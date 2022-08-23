Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail öldürmeye ve yıkmaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 24.8.2022

İsrail öldürmeye ve yıkmaya devam ediyor

İsrail öldürmeye ve yıkmaya devam ediyor
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında 2 Hamas yöneticisinin de bulunduğu 8 Filistinliyi gözaltına aldı. Öte yandan İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta Nablus kentine düzenlediği baskında gerçek mermiyle vurularak yaralanan Muhammed el-Arayişi hayatını kaybetti. Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıca, İsrail ordusu Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 9 evi yıktı. İsrail'de önde gelen iki Ultra Ortodoks haham olan Chaim Kanievsky ve Aharon Shteinman'ın torununun Filistinlilere yönelik terör eyleminde kullanmak için patlayıcı imal ettiği ortaya çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail öldürmeye ve yıkmaya devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA