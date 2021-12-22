İsrail, Omicron’a karşı 4. doz aşıyı onayladı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, koronayla mücadele kapsamında apılan toplantı sonrası aşılamada 4'üncü doz için hazırlanma kararı alındığını açıkladı.

"DÜNYA BİZİ TAKİP EDECEK"

İsrail Başbakanı Bennett açıklamasında, "Koronavirüs kabinesinde önemli bir toplantıyı bitirdik. Kararlar açıklandı ancak önemli bir şeye dikkat çekmek istiyorum; derhal dördüncü doz aşıya hazırlanma talimatı verdim. Bu dalgada da Delta'daki güçlendirici ile yaptığımız gibi, aktif ve çığır açıcı olmayı ve kazanmak için her şeyi yapmayı amaçlıyoruz. Dünya bizi takip edecek. Sizlere kişisel olarak sesleniyorum, gerçek bir meydan okumayla karşı karşıyayız ancak bu sefer de birlikte kazanacağız" dedi.