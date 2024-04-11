İsrail ordusu bayramın ikinci gününde de katliama devam etti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde "El-Batş" ailesine ait evi vurdu, saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu en az 2 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir daireyi ve bir okulu hedef aldı.