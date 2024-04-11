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Giriş Tarihi: 11.4.2024 17:02

İsrail ordusu bayramın ikinci gününde de katliama devam etti

İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail ordusu bayramın ikinci gününde de katliama devam etti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde "El-Batş" ailesine ait evi vurdu, saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu en az 2 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir daireyi ve bir okulu hedef aldı.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini hedef alan yoğun saldırısında 2 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığını aktardı. Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi ve bir okulu hedef almış, saldırıda 5 Filistinlinin öldüğü açıklanmıştı.

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İsrail ordusu bayramın ikinci gününde de katliama devam etti
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