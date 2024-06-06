İsrail ordusu enkaza çevirdi: Cibaliya’daki yıkım böyle görüntülendi

Bölgedeki yıkım deprem bölgesini aratmayacak nitelikte. İsrail saldırıları sonucu oluşan yıkım nedeniyle bir zamanlar Gazze'nin en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden biri olan Cibaliya'yı "gri şehre" dönüştürmüş durumda.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın boyutu havadan görüntülendi | Video

İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırıların başlıca hedeflerinden biri Cibaliya ve bölgede bulunan Cibaliya Mülteci Kampı oldu.

Sık sık İsrail hava saldırılarının hedefi olan Cibaliya, kara birliklerinin de çok kez saldırılarına sahne oldu.