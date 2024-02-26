İsrail ordusu Lübnan’da Hizbullah’ı hedef aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, orduya ait hava araçları Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde de İsrail'in Baalbek'te bazı depoları vurduğu ve saldırı noktasında büyük yıkımın meydana geldiği ifade edildi.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde, hedef alınan depoların tamamen yıkıldığı ve bölgedeki birçok aracın büyük hasar gördüğü yer alıyor. Ayrıca saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Hizbullah'tan ise saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi. İsrail ordusu, Hizbullah Hareketi ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana ilk defa ülkenin Suriye sınırındaki doğu bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait Baalbek vilayetindeki hedefleri vuruyor.