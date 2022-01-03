İsrail ordusu, öldürdüğü Filistinlinin evini yıkacak

İSRAİL
ordusu, Kasım 2021'de düzenlediği silahlı saldırı sonrası İsrail güçlerince öldürülen Filistinli Fadi Ebu Şıhaydam'ın işgal altındaki Doğu Kudüs
'ün Şuafat Kampı'nda bulunan evi hakkında yıkım kararı aldı. İsrail basınındaki haberlere göre, ailenin 5 Ocak'a kadar İsrail Yüksek Mahkemesi
'ne başvuru hakkı bulunuyor. Ancak mahkeme, genelde ordunun kararlarını onaylamasıyla biliniyor. İsrail'in "saldırı düzenlediği öne sürülen Filistinlilerin" evlerini yıkma kararına, insan hakları örgütleri "suçun şahsiliği ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.