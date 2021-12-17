İsrail ordusunda skandal iddia: 100 bini aşkın mermi…

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun polis yetkililerine dayandırdığı haberinde de çalınan mermi sayısının 150 binden fazla olduğu iddia edildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın "tehlikeli ve olağandışı" olduğu belirtilerek, ordunun acil durum hazırlığının zarara uğradığı vurgulandı.