İsrail ordusundan ‘esir davası’

Ordunun, Gazze'de savaş devam ederken Hiram'ın ve savaş sürecinin olumsuz etkilenmemesi için şu ana dek beklediği ancak halihazırda savaşın şiddetinin azalmasıyla soruşturma vaktinin geldiğini düşündüğü aktarıldı. İlerleyen günlerde olayla ilgili görüşlerinin alınması için Hiram'ın çağrılabileceği ifade edildi.

Olayda Kassam Tugayları'nın evde 14 İsrailliyi rehin aldığı, bunlardan 2'sinin kurtulduğu, Hamas'la yapılan müzakerelerin başarısız olması üzerine tankın evi vurduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail medyasında, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarında ordunun, esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

Söz konusu protokolün, İsrailli askerlerin kaçırılmasını önlemek için ölümlerine ya da yaralanmalarına dahi sebebiyet verebilecek her türlü eylemin yapılmasına izin verilmesini içerdiği ifade ediliyor.