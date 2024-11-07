İsrail ordusundan etnik temizlik itirafı

İsrail ordusunun 6 Ekim'den bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığı ve sakinlerini göçe zorladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini ikiye bölmeyi planladığı ve bölünen yerin kuzeyinde yerinden edilenlerin buralara dönüşüne "şu an için" izin vermeyeceği aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in Filistinlileri bölgeden sistematik olarak çıkardığını ilk kez resmi olarak kabul etti. IDF'den Tuğgeneral Itzik Cohen İsrail kara kuvvetlerinin Gazze'nin kuzeyini "tamamen boşaltmaya" yaklaştığını ve bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verilmeyeceğini söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla Filistinli daha hayatını kaybetti.MiddleEast Eye sitesindeki habere göre İsrail askerleri kuzeyden göçe zorladıkları Filistinlilerin ellerine geceleri bu ışıklardan veriyor. Dronelar ışıkları takip ediyor. Eğer Filistinli güneye geçmeden ışığı elinden bırakırsa bombalanıyor.LÜBNAN'IN başkenti Beyrut'un güneyi dahil ülkenin çeşitli bölgelerine gece boyu saldırılar düzenleyen İsrail, başkentteki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı pistinin yakınını da üst üste hedef aldı. İsrail katliam jetleri ise Lübnan'ın başkentinde dün gece 40 kişiyi öldürdü, 53 kişiyi yaraladı.