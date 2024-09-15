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Haberler Dünya Haberleri İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü
Giriş Tarihi: 15.9.2024 20:21

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

AA
İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun mahallesine düzenlenen saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde En-Nemr ailesinin evine düzenlenen saldırıda 1'i çocuk 2 kişi öldü.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Beyt Hanun kentinde yüzlerce yerinden edilmiş ailenin sığındığı Gazi eş-Şeva okuluna 3 füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası okul tamamen yıkıldı.

İsrail ordusunun, saldırıdan birkaç dakika önce Filistinlileri arayarak okulu boşaltmalarını istediği aktarıldı.

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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü
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