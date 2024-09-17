İsrail ordusunun Gazze’ye gece düzenlediği saldırılarda en az 6 kişi öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu gece boyu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ve El-Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Es-Sabra bölgesi ile Es-Sahaba Caddesi'ne saldırılar düzenledi.

Deyr el-Belah'ın güneyindeki El-Bereke bölgesinde yerinden edilen sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü.

Sabra bölgesinde "Eş-Şami" ailesinin evine düzenlenen saldırıda şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Sahaba Caddesi'nde "Eş-Şubeki" ailesinin evini hedef alan saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda 12. Blok'a düzenlenen saldırıda da ölen ve yaralananlar oldu. İsrail güçleri, enkazdan ölü ve yaralıları çıkarmak için bölgeye giden sivil savunma ekiplerine de ateş açtı.