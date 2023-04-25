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Haberler Dünya Haberleri İsrail polisi bunu da yaptı: Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldılar...
Giriş Tarihi: 25.4.2023 12:00 Son Güncelleme: 25.4.2023 12:13

İsrail polisi bunu da yaptı: Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldılar...

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına aldı. İsrail polisi, Fanatik yahüdilerin baskını sırasında Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyan Mutlu'yu uzaklaştırmak için önce çantasını aldı ardından Mutlu'yu gözaltına aldı.

AA
İsrail polisi bunu da yaptı: Kur’an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldılar...

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

İsrail polisi bunu da yaptı: Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldılar... | Video

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

İsrail polis sözcülüğü, olaya ilişkin açıklamada bulunmadı.

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İsrail polisi bunu da yaptı: Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşını gözaltına aldılar...
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