İsrail polisi, Eski Şehir’de öldürülen Filistinlinin evini bastı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Mülteci kampında, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle öldürülen Fadi Ebu Şühaydam'ın evini basan polislerin, Ebu Şühaydam'ın kardeşi Visam Şühaydam'ı gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail polisi, öğretmen olduğu ifade edilen Ebu Şühaydam'ın görev yaptığı Doğu Kudüs'teki Raşidiye Okulundan bazı kız öğrencileri telefonla arayarak sorguya çağırdı. Polisin okulda da inceleme yaptığı belirtildi.

İSRAİL, HAMAS'I SUÇLADI, HAMAS OLAYI ÜSTLENDİ

İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev, yerel basına yaptığı açıklamada, olayın arkasında Hamas olduğunu söyledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Silsile Kapısı'ndaki olayın hareketin üyelerinden biri tarafından gerçekleştirildiğini, "bunun işgal güçlerine karşı Mescid-i Aksa ve diğer kutsallara ihaneti, Silvan, Şeyh Cerrah'taki eylemlerine karşı bir uyarı niteliğinde olduğu" belirtildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, haftalık kabine toplantısında konuya değinerek güvenlik güçlerinin benzer saldırılara karşı hazırlıklı olmasını istedi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Eski Şehir bölgesinde Silsile Kapısı yakınlarında silahlı bir saldırı gerçekleştiği belirtilmişti. Olayda yaralanan iki sivilin tedavi için hastaneye kaldırıldığı, iki polisin de hafif yaralandığı, saldırganın etkisiz hale getirilerek bölgeye takviye kuvvet gönderildiği aktarılmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, yaralı sivillerden biri öldü. İsrail basınından Kanal 12 de hayatını kaybedenin bir Yahudi yerleşimci olduğunu duyurmuştu.

Filistin haber ajansı WAFA da İsrail polisinin ateş açması sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinlinin öldürüldüğünü bildirmişti.