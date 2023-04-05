İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskını üzerine Doğu Kudüs'teki bazı camilerden, Filistinlilere Aksa'ya gitmeleri için çağrılar yapıldı. İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı İsrail'in kuzeyindeki bölgelerinde de sabah namazını Aksa'da kılmak üzere otobüslerin hareket ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı (Hamursuz Bayramı) nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları nedeniyle Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

Ben-Gvir, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini destekleyen açıklamalar yapmıştı.